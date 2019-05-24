Последствия взрыва на газопроводе в Прикамье планируют устранить за два дня

Лысьва, Пермский край, , 13:56 — REGNUM Последствия взрыва и крупного пожара на магистральном газопроводе в Лысьвенском городском округе Пермского края планируют ликвидировать за двое суток, сообщили корреспондент у ИА REGNUM в городской администрации.

На месте работают три аварийные бригады Горнозаводского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Требуется замена примерно 40 метров поврежденной трубы. В устранении последствий ЧП задействованы два трубоукладчика, экскаватор, два бульдозера. В резерве — экскаватор, трубоукладчик.

Напомним, утром 24 мая произошла разгерметизация с последующим взрывом и возгоранием на газопроводе диаметром — 1420 мм. Глубина залегания трубы составляет один метр. На месте взрыва образовался котлован размером 20×30 м и глубиной 5−6 м.

По информации ООО «Трансгаз Чайковский», на время аварийно-ремонтных работ газ направили по другим магистралям без отключения газоснабжения. Во все населенные пункты, куда поступал газ по перекрытому газопроводу, продолжает поступать газ.

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