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Автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину в Екатеринбурге

Происшествия

Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину в Екатеринбурге
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Машина скорой помощи

Екатеринбург, 25 мая 2019, 04:44 — REGNUM  В Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, в результате чего одна из машин вылетела на тротуар, сбив женщину, сообщает «Екатеринбург в эфире».

Сообщается, что ДТП произошло на перекрестке улиц Крауля и Мельникова в районе Центрального стадиона. В результате столкновения один из автомобилей вылетел на пешеходный переход и сбил женщину. Отмечается, что женщина получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая водитель такси сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. Сообщалось, что водитель поворачивал с проспекта Мира на улицу Победы и не заметил переходившую дорогу девочку. В результате столкновения девочка получила ушибы ноги.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нижнем Тагиле таксист сбил девочку на пешеходном переходе

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Дорожно-транспортные происшествия
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