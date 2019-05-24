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Жертвами пожара в индийском ТЦ стали уже 17 человек

Происшествия

Большинство жертв и пострадавших — студенты

Нью-Дели, 24 мая 2019, 18:39 — REGNUM  Число жертв пожара в многоэтажном торговом центре в Индии продолжает расти — на данный момент известно о 17 погибших, 24 мая передает агентство Reuters.

Большинство жертв и пострадавших — студенты коммерческого учебного заведения, расположенного в здании торгового центра.

Пожарные до сих пор тушат огонь в торговом центре в городе Сурат индийского штата Гуджарат. Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание.

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Пожары в учреждениях торговли
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