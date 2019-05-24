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В Индии горит многоэтажный торговый центр. Уже известно о 15 погибших

Происшествия

Местные власти заявляют, что число жертв может возрасти

Нью-Дели, 24 мая 2019, 16:39 — REGNUM  Город расположен в штате Гуджарат, местные власти уже сообщили о гибели 15 человек и предупреждают, что эти цифры не окончательные.

Уточняется, что пожаром охвачен второй этаж здания, над которым есть ещё два этажа, которые заняты учебным центром.

Местные СМИ сообщают, что люди выпрыгивают из окон, спасаясь от огня.

Пожарные бригады пытаются потушить возгорание.

Власти уже пообещали родственникам погибших материальную помощь.

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Пожары в учреждениях торговли
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