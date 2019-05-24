В Индии горит многоэтажный торговый центр. Уже известно о 15 погибших

Нью-Дели, , 16:39 — REGNUM Город расположен в штате Гуджарат, местные власти уже сообщили о гибели 15 человек и предупреждают, что эти цифры не окончательные.

Уточняется, что пожаром охвачен второй этаж здания, над которым есть ещё два этажа, которые заняты учебным центром.

Местные СМИ сообщают, что люди выпрыгивают из окон, спасаясь от огня.

Пожарные бригады пытаются потушить возгорание.

Власти уже пообещали родственникам погибших материальную помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: В МЧС РФ прокомментировали ликвидацию крупного пожара в Кемерове