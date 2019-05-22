В ДНР задержали группу украинских диверсантов

Донецк, , 13:56 — REGNUM Силовики ДНР провели операцию, в ходе которой были задержаны диверсанты ВСУ, заявили 22 мая в Народной милиции ДНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции, а также взрывчатые вещества. С задержанными проводятся следственные мероприятия», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к югу от Донецка восемь боевиков ВСУ сбились с пути и приехали на территорию, подконтрольную Народной милиции ДНР. Украинские силовики были взяты в плен.

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