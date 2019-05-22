Среда, 22 Мая 2019 года
13:56:14 МСК

В ДНР задержали группу украинских диверсантов

Происшествия

Враг пытался выдать себя за защитников Донбасса

Донецк, 22 мая 2019, 13:56 — REGNUM  Силовики ДНР провели операцию, в ходе которой были задержаны диверсанты ВСУ, заявили 22 мая в Народной милиции ДНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции, а также взрывчатые вещества. С задержанными проводятся следственные мероприятия», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к югу от Донецка восемь боевиков ВСУ сбились с пути и приехали на территорию, подконтрольную Народной милиции ДНР. Украинские силовики были взяты в плен.

Читайте также: Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить