Боевики ВСУ продали военное имущество на миллионы гривен — НМ ДНР

Донецк, , 09:37 — REGNUM За последний месяц боевики 35-й бригады морской пехоты ВСУ продали тепловизоры и другое военное имущество на сумму свыше 2 млн гривен или почти 5 млн рублей, заявил 21 мая начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

«За последний месяц… боевики 35-й бригады продали гражданским лицам тепловизионных приборов, приборов ночного видения и маскировочных сетей на сумму более двух миллионов гривен», — рассказал он.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, сотрудники военной прокуратуры Украины арестовали четверых офицеров 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, подозреваемых в торговле оружием.

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