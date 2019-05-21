Вторник, 21 Мая 2019 года
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Задержаны четыре офицера ВСУ, подозреваемые в торговле оружием — НМ ЛНР

Происшествия

В тайнике находились сотни снарядов

Луганск, 21 мая 2019, 16:00 — REGNUM  Украинские следователи нашли тайник с оружием и арестовали четырёх офицеров 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, подозреваемых в торговле оружием, заявил 21 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

В ходе следственных мероприятий сотрудники украинской военной прокуратуры нашли в районе населённого пункта Трёхизбенка тайник с боеприпасами.

«Всего было изъято более 270 152 мм артиллерийских снарядов ОФ-22 и около 350 взрывателей РГМ-2», — рассказал Филипоненко.

Он добавил, что правоохранители задержали четверых офицеров бригады, непосредственно отвечавших за учёт и хранение оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Мостки, расположенном на подконтрольной Украине территории ЛНР, полиция нашла тайник, в котором хранились пять гранатомётов РПГ-22 и РПГ-26, шесть автоматов Калашникова, гранаты, мины и патроны.

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