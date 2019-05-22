В Приморье ликвидируют последствия циклона — введён режим ЧС

Партизанск, Приморский край, , 07:10 — REGNUM В Партизанском районе Приморья введён режим чрезвычайного положения после того, как ливневые дожди смыли дорогу к трём населенным пунктам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время движение автотранспорта восстанавливается, рассказали в МЧС Приморья, продолжаются работы по ликвидации последствий прошедшего циклона.

«Для ликвидации возможных аварий на объектах электроснабжения и ЖКХ сформировано 746 ремонтно-восстановительных бригад», — сообщили в МЧС по Приморью.

Депутат Заксобрания Владимир Хмелёв, избранный в Партизанском районе, отмечает слаженную и неустанную работу энергетиков, ведущих восстановительные работы.

«По высоковольтным сетям всё устранили, а вот ДРСК филиал в селе Новицкое уже третьи сутки устраняет аварии. Некоторые электрики работали по двое суток подряд», — рассказал парламентарий.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приморье накрыл мощный циклон, в результате которого без электричества осталось 25 населенных пунктов, а в некоторых городах ветром были повалены деревья.