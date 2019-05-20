Мощные ливни обрушились на Дальний Восток: 20 населённых пунктов обесточены

Владивосток, , 14:27 — REGNUM Дальний Восток оказался во власти непогоды. Сильнейшие ливни прошли в ночь с 19 на 20 мая в четырёх регионах региона. Об этом сообщает ОТР.

Так, из-за разгула стихии в Приморском крае без света остались 20 населенных пунктов. Больше всего осадков выпало в пригороде Владивостока. Ветер, скорость которого достигала 19 метров в секунду, валил деревья и рекламные конструкции.

На объездной трассе Владивостока сошёл небольшой селевой поток, в результате чего одна полоса движения оказалась заблокирована. С утра город стоял в пробках. В аэропорту приморской столицы были отменены все местные рейсы.

Проблемы на дорогах непогода создала и в столице Еврейской автономной области. Городские ливнёвки не справлялись с дождевыми потоками: уровень воды на главных артериях столицы приближался к полуметру.

Также стихия затронула Хабаровский и Амурский края.

По прогнозам синоптиков, циклон, который принёс мощные осадки, будет оказывать влияние на приморские регионы до четверга.