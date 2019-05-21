В результате циклона в Приморье остались без света девять сёл

Владивосток, , 10:04 — REGNUM Девять сёл Партизанского района остались без света из-за сильных дождей и штормового ветра в Приморье. Об этом сообщает администрация региона.

Также сообщается, что из-за размыва дороги три села оказались отрезаны от внешнего мира. Проезд туда будет восстановлен к вечеру 21 мая.

«Из-за сильных дождей и ветра в ряде сел Партизанского района нарушено транспортное сообщение и электроснабжение — бригады специалистов ремонтируют дороги и электролинии», — сообщили в администрации Приморского края.

Среди сёл, оставшихся без электроснабжения: Новолитовск, Новая Сила, Голубовка, Перетино, Волчанец, Екатериновка, Боец Кузнецов, Владимиро-Александровское, Золотая Долина.

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