СК ходатайствует об аресте обвиняемого в убийстве матери на западе Москвы

Москва, , 10:56 — REGNUM Следствие ходатайствует о заключении под стражу 48-летнего жителя Москвы, обвиняемого в убийстве своей матери. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Преступление произошло вечером 17 мая в квартире на улице Родниковой на западе Москвы. По данным следствия, мужчина после ссоры с 81-летней матерью нанёс ей множественные удары, а также перекрыл дыхательные пути. Женщина скончалась на месте.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», мужчине предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданину Кении, проживающему в США, были предъявлены обвинения в убийстве 11 пожилых женщин, а также в краже ценностей в крупных размерах.

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