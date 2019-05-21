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Жителя Москвы подозревают в жестоком убийстве матери

Происшествия

Трагедия произошла 18 мая в квартире дома по Родниковой улице

Москва, 21 мая 2019, 09:22 — REGNUM  49-летний мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве матери, задержан в Москве. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла 18 мая в квартире дома по Родниковой улице. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, обнаружили тело женщины 1937 г. рождения с кровоподтеками и гематомами.

«20 мая сотрудники уголовного розыска задержали заявителя (сын потерпевшей), — пояснил источник. — Его изобличили в том, что он с целью убийства умышленно избил свою мать».

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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