Вторник, 21 Мая 2019 года
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В Новосибирской области подтвержден факт отравления детей крысиным ядом

Происшествия

На данный момент их состояние удовлетворительное

Новосибирск, 21 мая 2019, 08:40 — REGNUM  Прокуратура Новосибирской области установила, что вещество, которым отравились 13 детей, является крысиным ядом. Об этом 21 мая говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сообщается, что по факту случившегося проводится проверка прокурором Чановского района Новосибирской области. На данный момент установлено, что «один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе».

Напомним, 20 мая 2019 года в Чановскую центральную районную больницу поступили 13 школьников 2 класса Чановской средней образовательной школы №2 с диагнозом: отравление ядовитым веществом. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное.

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