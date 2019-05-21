В Новосибирской области подтвержден факт отравления детей крысиным ядом

Новосибирск, , 08:40 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области установила, что вещество, которым отравились 13 детей, является крысиным ядом. Об этом 21 мая говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сообщается, что по факту случившегося проводится проверка прокурором Чановского района Новосибирской области. На данный момент установлено, что «один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе».

Напомним, 20 мая 2019 года в Чановскую центральную районную больницу поступили 13 школьников 2 класса Чановской средней образовательной школы №2 с диагнозом: отравление ядовитым веществом. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное.

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