В Воронеже двое детей отравились угарным газом

Воронеж, , 13:06 — REGNUM В Воронеже двое детей, мальчики пяти и девяти лет, отравились угарным газом. Дети доставлены в больницу. Как сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская, следственными органами начата доследственная проверка.

Дети с признаками отравления угарным газом были госпитализированы 19 мая из квартиры, расположенной в многоквартирном жилом доме по улице Степана Разина Воронежа. По предварительным данным, причиной отравления могло стать появление обратной тяги в дымоходе при работающей газовой колонке.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организована доследственная проверка. Сейчас следователи выясняют, имелись ли нарушения при производстве работ по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, а также дана оценка действиям лиц, ответственных за выполнение указанных работ.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, с начала мая отравление угарным газом в Воронеже уже получили несколько человек. 12 мая в Придонском две женщины почувствовали себя плохо. Они успели вызвать скорую, врачи диагностировали отравление угарным газом. Как позже выяснилось, дымоход в квартире оказался забит мусором. 15 мая в квартире на улице Туполева отравление угарным газом получили трое взрослых — им также вовремя оказали медицинскую помощь.