В Новосибирске произошло ДТП с участием двух автобусов

Новосибирск, , 07:39 — REGNUM В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись два автобуса, следовавших по маршруту № 75 от Ключ-Камышенского плато до посёлка Северный. Об этом сообщили корреспонденту сетевого издания НГС в диспетчерской маршрута № 75.

ДТП произошло сегодня утром, 21 мая, на улице Кирова. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Известно, что перевозчик на обеих маршрутах — «Авто Регион Бус», — рассказали в диспетчерской. — Остальную информацию диспетчер выясняет. Вроде как пострадавших нет».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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