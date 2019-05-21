Вторник, 21 Мая 2019 года
07:39:12 МСК

В Новосибирске произошло ДТП с участием двух автобусов

Происшествия

ДТП произошло сегодня утром, 21 мая, на улице Кирова

Новосибирск, 21 мая 2019, 07:39 — REGNUM  В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись два автобуса, следовавших по маршруту № 75 от Ключ-Камышенского плато до посёлка Северный. Об этом сообщили корреспонденту сетевого издания НГС в диспетчерской маршрута № 75.

ДТП произошло сегодня утром, 21 мая, на улице Кирова. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Известно, что перевозчик на обеих маршрутах — «Авто Регион Бус», — рассказали в диспетчерской. — Остальную информацию диспетчер выясняет. Вроде как пострадавших нет».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Читайте также: В Москве водитель Volkswagen сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

А также: Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить