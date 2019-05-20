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В Москве водитель Volkswagen сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

Происшествия

Для поимки водителя в городе объявлен план «Перехват»

В Москве водитель Volkswagen сбил ребёнка и скрылся с места ДТП
Иллюстрация: Mytaganrog.com
ДТП

Москва, 20 мая 2019, 22:58 — REGNUM  Неизвестный мужчина за рулём автомобиля сбил ребёнка вечером 20 мая в московском районе Ясенево. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошёл в районе дома №48 по Литовскому бульвару.

«Неизвестный на чёрном Volkswagen сбил ребёнка и скрылся с места аварии», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что на месте происшествия работает полиция, для розыска водителя в столице введён план «Перехват». Подробностей о состоянии ребёнка не приводится.

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Дорожно-транспортные происшествия
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