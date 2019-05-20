Циклон оставил без электричества жителей половины Приморья

Владивосток, , 10:28 — REGNUM Отключения света из-за мощного циклона произошли в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Находке, Лазовском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском и Надеждинском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Бригады энергетиков устраняют обрывы электропередач, вызванных непогодой, в районах Приморского края. Основные причины отключений — обрывы, перехлесты проводов. Устранение аварий осложняется сильным ветром и дождем.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, в городе из-за ветра, достигающего 27 метров с секунду, повалено 24 дерева, более полусотни единиц специальной техники заняты на ликвидации последствий стихии.

Краевое управление МВД заявило о 14 дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за непогоды, в которых пострадал один человек.

«Сложная ситуация сохраняется на объездной дороге «Седанка — Патрокл», движение машин осуществляется в условиях ограниченной видимости, что повышает риск ДТП», — сообщили в приморском УМВД.

Синоптики говорят о том, что остаточные явления циклона будут проявляться ещё два дня, а через неделю ливневые дожди могут повториться.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Биробиджан обрушился удар стихии в виде шквалистого ветра и ливня, которые валили деревья и срывали с домов крыши. Ещё ранее Приамурье накрывала песчаная буря, пришедшая из Монголии и Китая.