Понедельник, 20 Мая 2019 года
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В Индии совершил экстренную посадку самолёт

Происшествия

Он принадлежит сингапурской авиакомпании Scoot

Ченнаи, Индия, 20 мая 2019, 10:20 — REGNUM  В Индии совершил аварийную посадку самолёт сингапурской авиакомпании Scoot. Об этом заявил представитель аэропорта 20 мая, сообщает агентство ANI

«Рейс сингапурской авиакомпании Scoot TR567, вылетевший из города Тируччираппалли, совершил экстренную посадку в аэропорту Ченнаи после того, как пилот получил информацию о задымлении на борту. Командир воздушного судна запросил посадку, авиационные власти удовлетворили эту просьбу», — сообщили в индийском аэропорту.

Пострадавших на борту воздушного судна нет. Сообщается, что пассажиры вылетят в Сингапур уже вечером 20 мая другим самолётом.

Причина задымления пока не называется.

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Авиапроисшествия
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