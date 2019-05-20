В Индии совершил экстренную посадку самолёт

Ченнаи, Индия, , 10:20 — REGNUM В Индии совершил аварийную посадку самолёт сингапурской авиакомпании Scoot. Об этом заявил представитель аэропорта 20 мая, сообщает агентство ANI

«Рейс сингапурской авиакомпании Scoot TR567, вылетевший из города Тируччираппалли, совершил экстренную посадку в аэропорту Ченнаи после того, как пилот получил информацию о задымлении на борту. Командир воздушного судна запросил посадку, авиационные власти удовлетворили эту просьбу», — сообщили в индийском аэропорту.

Пострадавших на борту воздушного судна нет. Сообщается, что пассажиры вылетят в Сингапур уже вечером 20 мая другим самолётом.

Причина задымления пока не называется.

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