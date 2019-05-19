В Гонконге потерпел крушение вертолет

Гонконг, Китай, , 16:50 — REGNUM Как минимум один человек погиб в результате крушения вертолёта в Гонконге. Об этом 19 мая сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителей местных властей.

На данный момент известно, что вертолёт разбился на одной из гонконгских ферм. Информация об авиапроисшествии поступила в управление пожарной охраны Гонконга в 17:30 по местному времени. При падении вертолёт загорелся. Пожар был потушен в 18:35 по местному времени.

Спасателям удалось обнаружить тело одного погибшего. Личность погибшего устанавливается. Сведений о количестве пассажиров, которые могли находиться на воздушном судне во время крушения, пока нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум пяти человек в результате крушения самолёта в Гондурасе. Самолёт упал в море через несколько минут после взлёта. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

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