Воскресенье, 19 Мая 2019 года
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В Гонконге потерпел крушение вертолет

Происшествия

Точное число погибших и пострадавших неизвестно

Гонконг, Китай, 19 мая 2019, 16:50 — REGNUM  Как минимум один человек погиб в результате крушения вертолёта в Гонконге. Об этом 19 мая сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителей местных властей.

На данный момент известно, что вертолёт разбился на одной из гонконгских ферм. Информация об авиапроисшествии поступила в управление пожарной охраны Гонконга в 17:30 по местному времени. При падении вертолёт загорелся. Пожар был потушен в 18:35 по местному времени.

Спасателям удалось обнаружить тело одного погибшего. Личность погибшего устанавливается. Сведений о количестве пассажиров, которые могли находиться на воздушном судне во время крушения, пока нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум пяти человек в результате крушения самолёта в Гондурасе. Самолёт упал в море через несколько минут после взлёта. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

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Авиапроисшествия
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