Двое сирийских военных погибли в зоне Идлиб

Идлиб, Сирия, , 03:10 — REGNUM Обстрел со стороны боевиков стал причиной гибели двоих военнослужащих сирийской армии в зоне деэскалации Идлиб. Еще семеро военных получили ранения, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин на брифинге в Москве.

Купчишин отметил, что с наступлением суток 18 мая вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили огонь в зоне Идлиб. Несмотря на это, боевики продолжили нарушать перемирие и обстреляли военных.

В течение суток 18 мая боевики вели обстрел восьми населенных пунктов в провинции Латакия, а также селений в провинциях Хама и Идлиб, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском Минобороны предупредили о подготовке боевиками в провинции Идлиб провокации с химическим оружием.

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