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Взрыв в Египте: граждан РФ среди пострадавших нет

Происшествия

«Наших граждан на борту этого автобуса не было»

Каир, 19 мая 2019, 19:13 — REGNUM  При взрыве рядом с туристическим автобусом в Каире, где сработало самодельное взрывное устройство, никто из граждан РФ не пострадал. Об этом заявили РИА Новости в посольстве РФ в Египте.

«Россияне не пострадали (в результате взрыва), — сообщили в дипмиссии. — Наших граждан на борту этого автобуса не было».

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники сообщил, что в Каире прогремел мощный взрыв около автобуса с туристами. По последним данным, в результате ЧП пострадали 17 человек.

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