Взрыв в Каире: посольство РФ не получало информацию о пострадавших

Каир, , 17:19 — REGNUM Информация о пострадавших гражданах Российской Федерации в результате взрыва в столице Египта не поступала в посольство РФ. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в российской дипмиссии.

По словам источника, российские дипломаты в настоящее время выясняют, есть ли среди пострадавших граждане РФ.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники сообщил, что в Каире около автобуса с туристами прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате инцидента пострадали 17 человек.

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