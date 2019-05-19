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Взрыв в Каире: посольство РФ не получало информацию о пострадавших

Происшествия

19 мая в Каире около автобуса с туристами прогремел мощный взрыв

Каир, 19 мая 2019, 17:19 — REGNUM  Информация о пострадавших гражданах Российской Федерации в результате взрыва в столице Египта не поступала в посольство РФ. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в российской дипмиссии.

По словам источника, российские дипломаты в настоящее время выясняют, есть ли среди пострадавших граждане РФ.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники сообщил, что в Каире около автобуса с туристами прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате инцидента пострадали 17 человек.

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