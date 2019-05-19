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В Хабаровске задержали подозреваемых в обмане около 1,5 млн граждан Китая

Происшествия

Сумма ущерба, нанесённого потерпевшим, составила более 13 миллиардов юаней

В Хабаровске задержали подозреваемых в обмане около 1,5 млн граждан Китая
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай

Хабаровск, 19 мая 2019, 16:27 — REGNUM  Двух человек, подозреваемых в мошенничестве на территории Китая, задержала полиция в аэропорту города Хабаровска. Об этом 19 мая сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

41-летний мужчина и 66-летняя женщина, граждане КНР, были задержаны транспортной полицией в аэропорту Хабаровска по инициативе отделения Национального бюро Интерпола по Приморскому краю и в рамках приграничного сотрудничества с Министерством общественной безопасности КНР.

Задержанные подозреваются в создании финансовой пирамиды на территории Китая, жертвами которой стали более 1,5 миллиона человек. По предварительным данным, подозреваемые создали коммерческую организацию, в которой числились более 50 тысяч сотрудников.

В результате предполагаемых преступных действий задержанных пострадавшим был причинён ущерб, оцениваемый предварительно в сумму 13,4 млрд юаней (более 1,9 млрд долларов США).

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Рязани подозреваемых в мошеннических действиях с поставками комплектующих для автомобилей. Жертвами злоумышленников стали более двух тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанские полицейские задержали подозреваемых в афере на 500 млн рублей

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