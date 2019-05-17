Рязанские полицейские задержали подозреваемых в афере на 500 млн рублей

Рязань, , 09:42 — REGNUM Полиция задержала троих подозреваемых в совершении аферы с поставкой комплектующих для автомобилей более чем на 500 миллионов рублей, СУ УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом 17 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России во взаимодействии с коллегами из Рязанской и Новгородской областей пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщила Волк.

По данным полиции, работали преступники по следующей схеме: они размещали объявления о продаже комплектующих из Европы для автомобилей по заниженным ценам. При заказе предлагалось внести предоплату в 50% от стоимости, однако после получения средств «продавцы» сообщали, что требуемых запчастей нет, и предлагали купить более дорогие, за доплату. С теми клиентами, которые требовали вернуть ранее заплаченные деньги, мошенники всякие контакты прекращали. Объявления размещали на более чем 100 интернет-ресурсов, мошенники периодически меняли реквизиты организации. Те деньги, которые подозреваемые получили от своей деятельности, выводились за рубеж.

По данным полиции, жертвами злоумышленников стали более двух тысяч человек, ущерб, причиненный пострадавшим, составил более 500 млн рублей.

На данный момент задержаны трое подозреваемых, двое из них арестованы, ещё один отправлен под домашний арест.

Отметим, что в последние месяцы в регионах наблюдается всплеск интернет-мошенничества — по данным полиции, значительная часть случаев связана именно с приобретением товаров и услуг через интернет.