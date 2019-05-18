Автобус и «Газель» столкнулись под Воронежем, есть пострадавшие

Воронеж, , 13:10 — REGNUM Два человека пострадали в результате ДТП под Воронежем. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Воронежской области.

Авария произошла в 05:35 по местному времени в Подгоренском районе Воронежской области на автотрассе Юдино — Каменка. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса Dragmuller, направлявшегося Нижнего Новгорода в село Костомарово, допустил столкновение с «Газелью», ехавшей во встречном направлении.

В аварии пострадали 32-летняя пассажирка и водитель «Газели». Они обратились за медицинской помощью. В автобусе никто не пострадал.

В автобусе находились 33 пассажира и два водителя. В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства автоаварии.

Кроме того, принимаются меры, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в Волгограде по факту ДТП с участием грузовика МАЗ и маршрутки, в котором пострадали 17 человек. В качестве подозреваемого по делу был задержан водитель МАЗа.

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