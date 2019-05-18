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Уголовное дело возбудили по факту ДТП в Волгограде

Происшествия

Всего в аварии пострадали 17 человек

Волгоград, 18 мая 2019, 12:20 — REGNUM  Уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика МАЗ, столкнувшегося с маршруткой, возбуждено в Волгограде. Об этом 18 мая сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Водитель большегруза задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Столкновение грузовика и маршрутки с пассажирами произошло 17 мая в 18:30 мск. По предварительным данным, грузовик МАЗ врезался в маршрутку из-за отказа тормозов. От удара маршрутку бросило в столб.

По последним данным, после ДТП за медицинской помощью обратились 17 человек. В больнице находятся 12 человек, двое из них в тяжёлом состоянии. У пострадавших диагностированы переломы, сотрясение головного мозга и мелкие травмы.

.Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 госпитализированных после ДТП в Волгограде. Четыре пострадавших находились в тяжёлом состоянии.

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