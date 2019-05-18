Суббота, 18 Мая 2019 года
11:40:47 МСК

Военный вертолёт Ми-171Ш потерпел крушение в Перу, погибли два человека

Происшествия

Ещё двое пострадали

Лима, 18 мая 2019, 11:40 — REGNUM  Два человека погибли, ещё двое пострадали при падении военного вертолёта в Перу на границе с Эквадором. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба министерства обороны Перу в официальном аккаунте в Twitter.

В заявлении министерства обороны сказано, что авиакатастрофа произошла около 16:00 (00:00 мск) 17 мая в провинции Кондорканки, регион Амасонас. Вертолет Ми-171Ш под номером EP-664 потерпел крушение на границе с Эквадором в ходе проведения операции по разминированию.

В результате крушения вертолёта погибли два человека, ещё двое пострадавших были доставлены в аэропорт Хаэн, где им была оказана медицинская помощь.

Министерство обороны Перу выразило соболезнования родным и близким погибших. Причины и обстоятельства авиакатастрофы расследуются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о причинах крушения вертолёта Ми-8 в Кызыл-Ординской области Казахстана. В пресс-службе министерства обороны республики отметили, что экипаж воздушного судна столкнулся с непредвиденными опасными погодными явлениями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали причину крушения вертолета Ми-8

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить