Военный вертолёт Ми-171Ш потерпел крушение в Перу, погибли два человека

Лима, , 11:40 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое пострадали при падении военного вертолёта в Перу на границе с Эквадором. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба министерства обороны Перу в официальном аккаунте в Twitter.

В заявлении министерства обороны сказано, что авиакатастрофа произошла около 16:00 (00:00 мск) 17 мая в провинции Кондорканки, регион Амасонас. Вертолет Ми-171Ш под номером EP-664 потерпел крушение на границе с Эквадором в ходе проведения операции по разминированию.

В результате крушения вертолёта погибли два человека, ещё двое пострадавших были доставлены в аэропорт Хаэн, где им была оказана медицинская помощь.

Министерство обороны Перу выразило соболезнования родным и близким погибших. Причины и обстоятельства авиакатастрофы расследуются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о причинах крушения вертолёта Ми-8 в Кызыл-Ординской области Казахстана. В пресс-службе министерства обороны республики отметили, что экипаж воздушного судна столкнулся с непредвиденными опасными погодными явлениями.

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