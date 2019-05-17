В Казахстане назвали причину крушения вертолета Ми-8

Нур-Султан, , 15:44 — REGNUM Причиной крушения вертолета Ми-8 в Кызыл-Ординской области Казахстана стало непредвиденное воздействие метеорологических факторов на воздушное судно, сообщили 17 мая в пресс-службе министерства обороны республики.

Отмечается, что экипаж столкнулся с непредсказуемыми опасными явлениями погоды, что в совокупности с человеческим фактором вывело вертолет на критический режим полета и его разрушение в воздухе.

«Вместе с тем, экипаж до конца боролся за благополучный исход полета, о чем свидетельствуют расшифровка материалов объективного контроля вертолета», — отметили в оборонном ведомстве Казахстана.

За образцовое исполнение воинского долга члены экипажа посмертно награждены медалями «Жауынгерлік ерлігі үшін» («За воинскую доблесть»).

Как сообщало ИА REGNUM, крушение вертолета Ми-8 произошло 27 марта в Кызыл-Ординской области Казахстана. На борту винтокрылой машины находились 13 военнослужащих. Все они погибли.

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