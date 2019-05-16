С начала мая разведка ЛНР зафиксировала 42 случая дезертирства из ВСУ

Луганск, , 14:43 — REGNUM С начала мая 2019 года с позиций ВСУ, расположенных в зоне ответственности ЛНР, сбежало 42 боевика ВСУ, заявил 16 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

В данный момент 18 дезертиров до сих пор не найдены.

Больше всего беглецов зафиксировано в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ.

«Отметить окончание срока пребывания в зоне ООС решили восемь десантников этого соединения, которые 14 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались самостоятельно покинуть расположение части, но были задержаны в районе населённого пункта Крымское патрулями военной службы правопорядка и национальной гвардии Украины», — рассказал Филипоненко.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в районе Попасной из расположения части сбежал вооружённый боевик 54-й бригады ВСУ. Он не выдержал унижений сослуживцев и решил оставить ряды ВСУ.

Читайте также: В Донбассе с позиций ВСУ сбежал вооружённый боевик — Осадчий