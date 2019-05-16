В центре Тамбова обрушились перекрытия старинного здания

Тамбов, , 15:08 — REGNUM Перекрытия старинного здания обрушились в центре Тамбова. Об этом сообщает Главное управление МЧС Российской Федерации по Тамбовской области.

ЧП произошло в четверг, 16 мая, на ул. Носовская. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«Произошло обрушение потолочных перекрытий, — говорится в сообщении. — … Информация уточняется».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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