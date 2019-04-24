В Северо-Казахстанской области произошло частичное обрушение школы

Петропавловск, Казахстан, , 07:34 — REGNUM Обрушение аварийного выхода средней школы №1 произошло в Красноармейске (Тайынша) Северо-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

В комитете пояснили, что обрушение произошло 24 апреля в 1 час 30 минут (23 апреля 22 часа 30 минут по Москве). По предварительной версии, обрушение на площади 50 кв. метров произошло из-за образования вертикальных трещин вследствие неравномерной осадки здания.

В результате обрушения никто не пострадал. Занятия в школе временно приостановлены.

Напомним, 15 марта в результате взрыва газораспределительной установки в одном из жилых домов Нур-Султана произошло обрушение потолочного перекрытия между этажами здания. В результате взрыва и обрушения пострадали три человек.

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