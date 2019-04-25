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Угол жилого дома обрушился в Хабаровске

Происшествия

Пострадавших не было

Хабаровск, 25 апреля 2019, 01:33 — REGNUM  В Хабаровске обрушилась угловая квартира в двухэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС РФ Хабаровского края.

Сообщается, что инцидент произошел на Карельской улице. Обрушилась часть угловой квартиры на втором этаже дома площадью 40 квадратных метров.

В результате произошедшего пострадавших не было, спасателям пришлось эвакуировать из здания четырех человек. Отмечается, что в пострадавшей квартире никто не проживал, так как дом идет под расселение.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля из-за самовольной планировки квартиры на первом этаже в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге произошло обрушение части стены. Отмечалось, что собственник квартиры сделал опасную перепланировку без всякого согласования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге из-за перепланировки отошла стена многоэтажного дома

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Обрушения зданий
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