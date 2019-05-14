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В Хабарвоском крае начали проверку после пропажи четверых рыбаков

Происшествия

К поиску мужчин привлечены спасатели

Хабаровск, 14 мая 2019, 10:07 — REGNUM  В Хабаровском крае следователи начали проверку после пропажи отправившихся на рыбалку четверых мужчин, сообщает 14 мая пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным ведомства, 8 мая мужчины отправились на катере по реке Амур в район острова Кеори. Вечером того же дня один из мужчин позвонил родственнику и сообщил, что их катер тонет. После этого рыбаки на связь не выходили.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. К поиску рыбаков привлечены спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хабаровском крае спасатели обнаружили автомобиль пропавших в конце 2018 года четверых рыбаков, которые выехали из поселка Де-Кастри на автомобиле для подледного лова рыбы.

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Происшествия на воде
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