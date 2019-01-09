Спасатели обнаружили автомобиль пропавших в Хабаровском крае рыбаков

Хабаровск, , 08:02 — REGNUM В Хабаровском крае спасатели обнаружили автомобиль пропавших накануне Нового года четверых рыбаков, сообщили 9 января в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, спасатели обследовали 40 тыс. квадратных метров дна бухты Тигиль в Ульчском районе края. Транспортное средство было обнаружено на глубине 6,8 метров, с помощью видеокамеры удалось подтвердить госномер пропавшего автомобиля.

«На 9 января запланированы спуски водолазов для его обследования и поиска внутри людей», — говорится в сообщении.

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Напомним, 29 декабря четверо мужчин выехали из поселка Де-Кастри на автомобиле для подледного лова рыбы. По настоящее время их местонахождение неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Югре автомобиль, проезжая по замерзшей реке, провалился под лед. В результате происшествия погибли водитель и пассажир, еще одному человеку удалось выбраться и спастись.

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