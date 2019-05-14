Забастовка водителей маршруток в Новосибирске аукнулась сгоревшими машинами

Новосибирск, , 08:49 — REGNUM В ночь на сегодня, 14 мая, в п. Элитный под Новосибирском сгорели два микроавтобуса, грузовой автомобиль и прицеп. Местные СМИ связывают пожар с забастовкой, которую накануне, 13 мая, устроили водители маршруток № 10, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«14 мая 2019 года в 02:55 (время местное) в п. Элитный загорелись автомобили. Микроавтобус марки «Некст», микроавтобус марки «Пежо», грузовой автомобиль марки «Ман», автомобильный прицеп марки «Тонар». Владелец устанавливается. Наличие страховки, материальный ущерб устанавливается. Причина пожара устанавливается. Ликвидация пожара в 04:08 (время местное). На тушение привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава», — отметили в Главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области.

Как пишут «НГС Новости», два сгоревших микроавтобуса принадлежат компании «Кремль», которая и стала причиной забастовки водителей на Акатуйском жилмассиве.

«По информации мэрии, с февраля эта компания занимается перевозками по маршруту магазин «Кристалл» — ж/м Акатуйский», но, по сути, транспорт ездил по другому маршруту — № 10 (с/х Левобережный — ж/м Акатуйский) — и возил пассажиров. Как сообщили в мэрии, это стало причиной забастовки водителей маршруток ПАТП-1118 на Акатуйском жилмассиве», — уточняет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 13 мая водители около 15 маршруток № 10 отказались перевозить пассажиров и выстроили микроавтобусы у обочины — так они отреагировали на то, что водители нелегальных такси ездят по тому же маршруту.

Прокуратура Новосибирска организовала проверку после сообщений СМИ о забастовке.