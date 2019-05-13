В Новосибирске маршрутки не вышли в рейс из-за нелегальных перевозчиков

Новосибирск, , 11:58 — REGNUM В Новосибирске водители маршруток № 10 сегодня утром, 13 мая, отказались перевозить пассажиров. Об этом сообщили местные СМИ, а очевидцы поделились фотографиями стоявших у обочин маршруток в социальных сетях.

Как уточнили «Вести Новосибирск», на работу не смогли уехать жители жилмассива Акатуйский.

«Мы не знаем, какая ситуация между перевозчиками. Но по факту есть легальные и нелегальные такси. Есть машины, где все оформлено, все знаки указаны. А ещё приезжают две-три машины нелегальные. Мы видим эту ситуацию с зимы, с февраля. Мы же детей отправляем, — сообщила СМИ местная жительница. — Водители нелегальных такси подозрительно выглядят, постоянно в капюшонах, на вопросы не отвечают. Стараемся не пользоваться. Нам бы лучше одно такси, но легальное».

«Маршрутчики бастуют в Кировском районе. На улице Виктора Уса водители маршрутных такси № 10 устроили забастовку из-за нелегальных перевозчиков, — пишет Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, прокурор Новосибирска Денис Ференец после сообщений СМИ о забастовке водителей маршрутных такси из-за нелегальных перевозчиков организовал проверку.

«По итогам проверки органы прокуратуры оценят исполнение законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

В социальных сетях отмечают, что на маршрут сегодня не вышли около 15 машин, они выстроились в ряд у конечной остановки на улице Виктора Уса.

Сами пассажиры не спешат жалеть перевозчиков.

«Если бы они с самого начала ездили нормально, а не собирали по утрам очередь километровую, то и нелегальных перевозчиков бы не было. И бастовать не пришлось бы. Сами виноваты», — отмечают в комментариях некоторые новосибирцы.

По данным с сайта Центра управления городским автоэлектротранспортом, маршрут № 10 принадлежит ООО «ПАТП 1118».