Разведка ЛНР выявила технику ВСУ у линии соприкосновения

Луганск, , 14:47 — REGNUM Командование ВСУ концентрирует технику, запрещённую Минскими соглашениями, у линии соприкосновения. Об этом заявил 13 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

По его словам, в районе населённого пункта Золотое были обнаружены два танка Т-72 и три БМП-1.

«В районе населённого пункта Троицкое выявлены огневые позиции двух 122-мм гаубиц Д-30», — добавил он.

Осадчий отметил, что найденная техника может быть использована для провокационных обстрелов территории ЛНР.

Как сообщили представители Народной милиции ЛНР, 9 мая боевики ВСУ целенаправленно обстреляли линию электропередач «Победа-Новодонбасская», оставив без света более 50 тыс. человек.

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