Четверг, 9 Мая 2019 года
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ЛНР: из-за обстрелов со стороны ВСУ более 50000 человек остались без света

Происшествия

Целенаправленный обстрел территории ЛНР вёлся из миномёта калибром 120 мм

ЛНР: из-за обстрелов со стороны ВСУ более 50000 человек остались без света
Без света

Луганск, 9 мая 2019, 16:17 — REGNUM  Более 50 тысяч человек остались без энергоснабжения в результате обстрела территории Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны украинской армии. Об этом 9 мая сообщил журналистам представитель пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко.

Как заявил Филипоненко, украинские боевики вели целенаправленный обстрел из миномётов калибром 120 мм окрестностей населённого пункта Калиново. В результате обстрелов получила повреждения высоковольтная линия электропередач «Победа-Новодонбасская».

Из-за повреждения остались без энергоснабжения более 50 тысяч абонентов в населённых пунктах Луганск, Алчевск, Брянка, Стаханов, Кировск, Первомайск. Подача электроэнергии людям была возобновлена лишь через несколько часов.

Филипоненко призвал международные наблюдательные и правозащитные организации принудить украинские власти прекратить реализовывать преступные намерения, направленные против мирных жителей Донбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о драке, которую устроили между собой боевики Украины в Донбассе. В результате потасовки пять военнослужащих были госпитализированы. По мнению представителя пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, такие инциденты возникают лишь при полном отсутствии контроля со стороны командиров подразделений.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ устроили драку в Донбассе — Народная милиция ЛНР

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Война в Донбассе
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