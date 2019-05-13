В Великом Новгороде 3-летний ребёнок попал в больницу после падения из окна

Великий Новгород, , 13:10 — REGNUM В Великом Новгороде 3-летний мальчик получил травму грудной клетки после падения из окна четвёртого этажа многоквартирного дома. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, инцидент произошёл 12 мая, ребёнок госпитализирован.

По предварительной информации, мальчик находился дома с матерью. Оставшись без присмотра, он забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

По этому факту начата доследственная проверка.

Напомним, в марте 2019 года в городе Боровичи 7-летний мальчик получил травмы после падения из окна третьего этажа: мальчик был один дома и забрался на окно, чтобы покормить птиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 3-летняя девочка получила смертельные травмы, выпав из окна шестого этажа.

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В Челябинской области 6 мая после падения из окна третьего этажа погиб головалый мальчик. В Омске с начала мая зарегистрировано уже пять случаев падения детей из окон — один из детей, 2-летний мальчик, скончался.

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