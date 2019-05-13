«Эпидемия» падений из окон в Омске: с начала мая – уже пятеро детей

Омск, , 11:22 — REGNUM В Омске проводятся проверки по очередным фактам падения детей из открытых окон. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 мая, в областном следственном управлении СКР по Омской области. По данным ведомства, во всех случаях причиной несчастных случаев стала невнимательность взрослых.

Только за минувшие выходные, с 9 по 12 мая, произошло три несчастных случая с детьми.

Днём 9 мая на улице Куйбышева в Омске из открытого окна квартиры на четвёртом этаже выпала трёхлетняя девочка. Ребёнок получил тяжёлую черепно-мозговую травму и сейчас находится в коме.

Вечером 10 мая несчастный случай произошел в посёлке Чернолучье. Пятилетний мальчик, находившийся дома с 14-летней сестрой, выпал из открытого окна второго этажа. Ребёнок, получивший кататравму (травма при падении с высоты), проходит стационарное лечение в больнице.

Днём 13 мая на проспекте Маркса в Омске из окна третьего этажа выпала трёхлетняя девочка. Её госпитализировали и ввели в искусственную кому.

«Следователи убедительно просят родителей ни на секунду не оставлять детей без присмотра», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи уточняют, что детей нельзя оставлять одних с открытыми окнами, а москитная сетка не сможет уберечь ребёнка от падения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее, в мае, омские следователи проинформировали о нескольких несчастных случаях с детьми. 7 мая стало известно, что в Омске двухлетний мальчик скончался, выпав из окна третьего этажа жилого дома в Камерном переулке.

4 мая в больницу с серьёзными травмами доставили трёхлетнего мальчика, который самостоятельно открыл окно и выпал из окна четвёртого этажа многоэтажного дома на улице 5-я Кордная. 5 мая из окна второго этажа дома на улице Пацаева выпал полуторагодовалый мальчик. Он получил ушибы.

По всем случаям проводятся проверки.

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