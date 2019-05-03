Москва, , 15:51 — REGNUM

Родителей погибшей в результате падения с шестого этажа девочки задержали сотрудники полиции в Москве. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

По предварительной информации, трёхлетняя девочка получила смертельные травмы в результате падения с балкона шестого этажа квартиры, где она проживала с семьёй. В момент трагедии отец и мать ребёнка находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сообщается, что ребёнок находился без присмотра родителей, дверь на балкон была открыта. В семье проживали ещё двое детей, девочки 12-ти и восьми лет от предыдущего брака женщины. Старший ребёнок в настоящее время передан отцу, восьмилетняя девочка отправлена в медицинское учреждение.

Родители погибшей девочки подозреваются в оставлении ребёнка в опасности. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту гибели ребёнка заведено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели женщины и её 11-летнего сына в Белгороде. Следователи предполагают, что причиной смерти людей стало падение из окна. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.