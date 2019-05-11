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В подмосковных Химках столкнулись автобус и мусоровоз

Происшествия

ДТП произошло в субботу, 11 мая, на ул. Гоголя

Химки, Московская область, 11 мая 2019, 23:51 — REGNUM  В Подмосковье столкнулись два транспортных средства — автобус и мусоровоз. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

Авария произошла в субботу, 11 мая, на ул. Гоголя в Химках. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

«ДТП с участием автобуса и мусоровоза, — сказал источник. — В результате происшествия травмы получили два человека».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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