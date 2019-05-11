ДТП в Ярославской области: погибли четыре человека

Ярославль, , 21:49 — REGNUM В Переславском районе Ярославской области столкнулись два легковых транспортных средства — ВАЗ и Toyota. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в субботу, 11 мая, на федеральной трассе М-8 «Холмогоры». По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

«Столкнулись легковые машины ВАЗ и Toyota, — сказала собеседница агентства. — В результате ДТП погибли четыре человека».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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