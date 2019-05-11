Четыре человека пострадали в тройном ДТП с трамваем на юге Петербурга

Санкт-Петербург, , 21:08 — REGNUM Четыре человек пострадали в результате столкновения трех транспортных средств, в том числе микроавтобуса и трамвая, во Фрунзенском районе Петербурга вечером 11 мая. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 18:35 мск в районе дома 15 по Бухарестской улице.

Автомобиль Chevrolet Aveo, следовавший со стороны улицы Салова в сторону Волковского проспекта, потерял управление — возможно, в результате аквапланирования — и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом Iveco.

После удара транспортные средства вылетели на трамвайные пути, где совершили столкновение с трамваем и опрокинулись.

В результате аварии пострадали четыре человека, все они госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе: двое в крайне тяжелом, двое — в состоянии средней тяжести,

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, экипажи ДПС работают на месте ДТП.

Напомним, 10 мая при столкновении двух маршруток ПАЗ на Старопетергофском проспекте пострадали девять человек, в том числе трое детей.

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