Четверг, 9 Мая 2019 года
23:08:54 МСК

В Подмосковье произошло ДТП с участием шести автомобилей

Происшествия

Авария произошла сегодня, 9 мая, на 33 км Новорижского шоссе

В Подмосковье произошло ДТП с участием шести автомобилей
Kaatjem
Авария

Красногорск, 9 мая 2019, 21:55 — REGNUM  В Подмосковье столкнулись сразу шесть автомобилей. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло сегодня, 9 мая, на 33 км Новорижского шоссе.

«По предварительным данным, в попутном направлении столкнулись шесть автомобилей, — рассказал дежурный офицер. — Пострадали три человека».

Сотрудники полиции, прибывшие на место аварии, выясняют причины происшествия.

Читайте также: Два человека погибли в результате ДТП в Башкирии

А также: Четыре человека погибли на Сахалине при опрокидывании КамАЗа в реку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить