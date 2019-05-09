В Подмосковье произошло ДТП с участием шести автомобилей

Красногорск, 9 мая 2019, 21:55 — REGNUM В Подмосковье столкнулись сразу шесть автомобилей. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ДТП произошло сегодня, 9 мая, на 33 км Новорижского шоссе.
«По предварительным данным, в попутном направлении столкнулись шесть автомобилей, — рассказал дежурный офицер. — Пострадали три человека».
Сотрудники полиции, прибывшие на место аварии, выясняют причины происшествия.
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