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Четыре человека погибли на Сахалине при опрокидывании КамАЗа в реку

Происшествия

Начато расследование причин и обстоятельств ДТП

Четыре человека погибли на Сахалине при опрокидывании КамАЗа в реку
Иван Шилов © ИА REGNUM
Трагедия

Южно-Сахалинск, 9 мая 2019, 11:54 — REGNUM  Четыре человека погибли в результате падения грузового автомобиля КамАЗ в реку на Сахалине. Об этом 9 мая сообщает портал Sakhalin. info.

По предварительным данным, ДТП произошло в Смирныховском районе Сахалинского края. По неустановленной пока причине грузовой автомобиль опрокинулся с моста в реку Пильво. Грузовик упал на крышу кабины, которая тут же скрылась под водой.

В КамАЗе находились четыре человека: водитель и трое пассажиров. Все они погибли. Предположительно, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обвинении, предъявленном водителю, спровоцировавшему массовое ДТП в Калуге, в результате которого пострадали дети, один ребёнок погиб. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге предъявили обвинение водителю, спровоцировавшему ДТП с детьми

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Дорожно-транспортные происшествия
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