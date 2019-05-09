Четыре человека погибли на Сахалине при опрокидывании КамАЗа в реку

Южно-Сахалинск, , 11:54 — REGNUM Четыре человека погибли в результате падения грузового автомобиля КамАЗ в реку на Сахалине. Об этом 9 мая сообщает портал Sakhalin. info.

По предварительным данным, ДТП произошло в Смирныховском районе Сахалинского края. По неустановленной пока причине грузовой автомобиль опрокинулся с моста в реку Пильво. Грузовик упал на крышу кабины, которая тут же скрылась под водой.

В КамАЗе находились четыре человека: водитель и трое пассажиров. Все они погибли. Предположительно, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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