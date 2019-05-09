Четверг, 9 Мая 2019 года
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Два человека погибли в результате ДТП в Башкирии

Происшествия

Пострадали пять человек

Уфа, 9 мая 2019, 14:37 — REGNUM  Два человека погибли, пятеро получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Согласно поступившей информации, ДТП произошло около 12:00 по местному времени в Дюртюлинском районе Башкирии. Столкнулись ВАЗ-2107 и Lada Priora.

От полученных при аварии травм на месте скончались водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его 21-летний пассажир. Госпитализированы были пассажир ВАЗ-2107, парень 17-ти лет, три пассажирки и водитель Lada Priora.

По предварительной версии, виновником ДТП является водитель ВАЗ-2107, который нарушил ПДД при выезде на главную дорогу с второстепенной и допустил столкновение автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Иркутской области. Здесь по вине водителя, не справившегося с управлением автомобилем, пострадали пять пешеходов.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять человек под Иркутском пострадали из-за водителя, перепутавшего педали

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Дорожно-транспортные происшествия
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