Боевики ВСУ устроили драку в Донбассе — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 15:02 — REGNUM Между контрактниками и солдатами срочной службы, прибывшими в расположение 25-й отдельной бригады ВСУ, вспыхнула драка. Об этом заявил 8 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«В результате потасовки пять военнослужащих срочной службы были доставлены в местную больницу», — рассказал Филипоненко.

Он отметил, что подобные инциденты свидетельствуют о полном отсутствии контроля со стороны командиров подразделений.

Как сообщил представитель Народной милиции, ранее на мине в Донбассе подорвался внедорожник, в котором ехали пять боевиков ВСУ. В результате один погиб, остальные получили ранения. Вероятно, в автомобиле находились члены снайперской группы.

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