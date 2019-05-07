Машина с боевиками ВСУ подорвалась на мине — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 15:05 — REGNUM В районе населённого пункта Кряковка внедорожник с пятью боевиками ВСУ подорвался на собственной мине. Об этом заявил 7 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

В результате один боевик погиб, ещё четверо получили ранения. Автомобиль принадлежал 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ.

«Предположительно, в автомобиле находились снайперы, целью которых было совершение провокационных обстрелов мирных граждан республики», — отметил Филипоненко.

Как сообщали представители Народной милиции ЛНР, ранее пьяные боевики ВСУ угнали БТР и врезались в опору линии электропередач. В результате ДТП один боевик погиб, двое получили травмы.

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