Пожилой житель Австрии сознался в убийстве с намерением каннибализма — СМИ

Вена, , 14:04 — REGNUM 64-летний ранее судимый гражданин Австрии признался перед судом в жестоком убийстве венгерской девушки, пишет газета Kronen Zeitung.

8 мая обвиняемый в убийстве Альфред У. предстал перед судом. Мужчина признался в том, что в марте 2018 года убил в Вене 28-летнюю девушку, оказывавшую ему сексуальные услуги. Тело убитой он расчленил, а затем попытался от него избавиться. По собственным словам, из одной части он приготовил гуляш с намерением когда-нибудь его попробовать.

Судебный психиатр констатировал психическое расстройство мужчины, склонность к садизму и каннибализму и назвал его опасным для общества.

Адвокат обвиняемого попыталась выставить своего клиента жертвой обстоятельств и общества, обратив внимание суда на его тяжелое детство, а также проведенные в тюрьме долгие годы, наложившие отпечаток на психику. Она назвала его любящим дедом, однако на вопрос судьи о количестве внуков обвиняемый ответил «шесть или восемь, точно не знаю».

Прокуратура уверена, что собственный рассказ подсудимого о преступлении — «лишь вершина айсберга». Кроме того, в ходе расследования этого дела, Альфреда У. заподозрили в убийстве еще одной женщины в 1993 году. Вердикт суда еще не вынесен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее этой весной общественность Австрии и Венгрии потрясло другое жестокое преступление. Уроженка Венгрии призналась в ходе расследования, что перевезла через австрийско-венгерскую границу расчлененное тело своего жениха.